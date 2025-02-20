短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS Season7』の公開日が、5月9日に決定。併せて、加藤浩次が監督・脚本を務め、主演に矢本悠馬、共演に田辺桃子、奥野瑛太、雛形あきこを迎えた『Victims（読み：ビクティムズ）』の予告映像と場面写真が解禁された。【動画】路駐から始まるカオスな言い争いの行方は!?「Victims」予告2020年より始動した、伊藤主税、阿部進之介、山田孝之らがプロデュースする『MIRRORLIAR FILMS』