星野源が、全国ツアー＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞を今春に開催。チケットの一般発売は2月22日10:00からローソンチケットにて開始される。ツアータイトルにある「MAD HOPE」は、同名曲が2023年にNetflixで配信されたトーク番組『LIGHTHOUSE』のメインテーマに起用され、デジタルEP「LIGHTHOUSE」にもLouis Cole、Sam Gendelら海外ゲストをフィーチャーしたショートバージョンが収録。ファンにとっては馴染みあるタイトルだ。