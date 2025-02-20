元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が20日までにインスタグラムのストーリーズを更新。大喜びの様子を見せた。【写真】元フジアナ・渡邊渚、大喜びの様子グラビア姿も「スタイル抜群」「脚長すぎ」（7枚）渡邊は「ずーっと欲しかった、チ。の豪華版!!」「天銀とか透明カバー、惑星のデザイン細かいところのこだわりがすごいー！」「宝物だー！」とつづり、人気漫画『チ。―地球の運動について―』のコミックセ