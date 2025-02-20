お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんが2025年2月19日、筋トレを始めてから1年半が経過したことをインスタグラムで報告した。肉体が変化していく過程を複数の写真で紹介している。「めちゃくちゃ格好いいです！」筋トレの様子を投稿し続けている西野さんは19日、筋トレ初日から1年半が経ったことを報告。「1年半経ちました」とした上で、「＃筋トレ」「＃増量期」「＃オススメ」「＃ボディメイク」「＃トレーニ