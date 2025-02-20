MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち』第9話が14日に放送。この日の放送回では、元国民的アイドルグループのメンバーで、アイドル卒業後キャバクラ嬢に転身したことを公表して話題を呼んだ志田愛佳に密着。アイドル時代より「10倍以上稼いでいる」と語る“年収1億越え”銀座トップキャバクラ嬢となった志田の接客や地元・新潟県への帰省に同行し、芸能界から水商売の世界へ飛び込んだ理