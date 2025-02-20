2月20日より開催 イベント「昔日のRead-aloud」 セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用リズム＆アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（プロジェクトセカイ）」において、ゲーム内イベント「昔日のRead-aloud」「魔女が紡ぐお伽話ガチャ」を2月20日より開催した。 イベント「昔日のRead-aloud」開催 開催期間：2月