「８カ月間ずっと半そでのＴシャツと半ズボンで過ごさなくてはなりませんでした。結局ごみ箱に捨てられた服を拾って着ることになりました」。エチオピア国籍のＡさん（３３）は宗教迫害を避けるため昨年６月に仁川（インチョン）国際空港に到着した後、「一生消えない大きな傷を負った」としてこのように話した。彼は今月初めに正式入国許可を受けるまで「委託手荷物を返してもらえなかった。人権侵害が大きい」と訴えた。１９日に