SNS発の大人気コミック『気になってる人が男じゃなかった』（新井すみこ/KADOKAWA）の待望の第3巻が2025年2月20日（木）に発売した。 『気になってる人が男じゃなかった』VOL.3同作はSNSで圧倒的話題を誇る女性同士の愛情×音楽を巡る物語。「次にくるマンガ大賞2023」Webマンガ部門第1位、「このマンガがすごい！2024」（宝島社）オンナ編第2位、『ダ・ヴィンチ』「BOOK OF THE YEAR 2023」コミックランキング第2位など、さま