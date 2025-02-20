三重県鈴鹿市の社会福祉法人で役員の選任をめぐり、元理事長らが3500万円の賄賂を受け取った罪に問われている裁判で、運営に関わっていた女に執行猶予付きの判決が言い渡されました。 社会福祉法違反の罪に問われているのは鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の運営に関わっていた吉岡百々代被告（61）です。 起訴状によりますと吉岡被告は当時の理事長の四宮慶太郎被告（58）と共謀して、2022年、かがやき福祉会