大友花恋宣材『百番様の花嫁御寮神在片恋祈譚』おおとも・かれん●1999年10月9日生まれ、群馬県出身。雑誌「Seventeen」で専属モデルを務め、現在は「MORE」専属モデルとして活動中。「今日、好きになりました。」（ABEMA）ではレギュラー見届け人を務める。近年はドラマ「正しい恋の始めかた」（EX系/2023年）で主演を務め、ドラマ「フィクサーSeason3」（WOWOW/2023年）、「トークサバイバー２」（Netflix/2023年）、「厨房の