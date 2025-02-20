人気YouTuber・ばんばんざいのメンバー・ぎしが20日、自身のインスタグラムを更新し、モデルやインフルエンサーで活躍する妻・桜井美悠（みゆみゆ）との間に第1子が誕生したことを報告した。【写真】サイズ感かわいすぎ…すやすや眠る愛息子“ミニぎし”ぎしは「ミニぎし爆誕」とつづり、家族3ショットを投稿。そのほか、我が子と一緒に眠る写真やみゆみゆが愛おしげに赤ちゃんを抱っこするショットも添えた。ぎしは昨年10月