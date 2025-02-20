日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事、49）が20日、府庁での囲み会見で、維新の増山誠兵庫県議（46）が24年10月に非公開で行われた兵庫県議会文書問題調査特別委員会（百条委員会）の音声データを政治団体・NHKから国民を守る党の立花孝志党首（57）に提供したことについて「ルール違反なので、あってはならないと思います。本人たちの思いというのがあるのはわかりますが、やっぱりルール違反。してはな