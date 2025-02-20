きょう予定されていた年収「103万円の壁」をめぐる自民・公明の与党と国民民主党の協議が突如延期になりました。与党と維新との協議も進むなか、いったい何があったのでしょうか？けさ、自民党本部に集まった面々は頭を悩ませていました。与党と国民民主党による「103万円の壁」引き上げの議論が暗礁に乗りあげているのです。自民・税調幹部「良い知恵が思い浮かばないよ。国民民主の提案はあまりに理不尽だ」自民党は年収200万円