県内のガソリン価格が不正に事前調整された疑いがある問題で、県石油商業組合は県に対し、「公正取引委員会から調査中の内容を公開することは差し控えるよう指示があった」と説明していましたが、県はこのような事実はなかったと発表しました。県石油商業組合に加盟する複数のガソリンスタンドで店頭表示価格が不正に事前調整された疑いがある問題。公正取引委員会は北信地域で販売業者などがガソリン価格を不正に調整するカルテル