《被るのはよくない!元のグループ名に全部戻そう!》《M-1出場芸人からルーレットで名前きめたんか?》《センスの欠片もないありふれたトンチキネーム》【写真】ジュニア新グループと同名のお笑い芸人3組2月16日にジュニアグループの再編成を電撃発表し、多くのファンに衝撃を与えたSTARTO ENTERTAINMENT。長年デビューを目指し活動してきた『HiHi Jets』、『美 少年』、『7 MEN 侍』、『少年忍者』ら人気グループのメンバーを中心