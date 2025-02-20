「兵庫ユースカップ」（２０日、姫路）２番人気のエイシンハリアーが２番手から４角先頭で押し切り、重賞初制覇を成し遂げた。２着は４番人気のラピドフィオーレが直線で大外を伸び、３着には３番人気のラズライトタッカーがゴール前で内から浮上して続いた。１番人気のリケアマキアートは逃げるも４角で失速して最下位の６着に敗れた。スタートからハナを争った高知のリケアマキアートを退けて、地元のエイシンハリアーが押