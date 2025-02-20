外国債券の巨額の含み損を抱える農林中央金庫は、2024年度通期の最終赤字がおよそ1兆9000億円に膨らむ見通しであることを明らかにしたうえで、奥和登（理事長が3月末で退任すると発表しました。農林中金奥和登理事長「役員の態勢を大幅に若返り刷新し、農林中金としては再起再出発させていただきたいと思います」農林中金はアメリカ国債を中心とする外国債券の含み損が膨らんだため、今年4月から12月までの最終赤字はおよそ1