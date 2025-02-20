2月20日、岩田剛典（EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）がInstagramを更新した。【写真】自作スプレーアート前での笑顔SHOTを公開岩田は、自身のInstagramアカウントにて、パレットの絵文字を添えつつ、部屋の壁に描かれた大きな羽根の前でピースしている写真や、その羽根をスプレーアートで描いている制作過程の写真などを公開。この投稿に対して、ファンからは、「素敵な作品」「才能爆発」「凄いとしか言えない」