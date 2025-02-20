ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、レインボーブリッジビューダイニング＆シャンパンバー マンハッタンにおいて、レインボーブリッジのライトアップが煌めく夜景とキャンドルの装飾とともにホワイトデーを演出するディナープランを用意した。また、ケーキショップのN.Y.ラウンジブティックでは、ホワイトデーにむけて純白のケーキを3月14日まで販売、ホワイトデーディナープランではメッセージ付きで提供する。「ホワイト