LINEやInstagramのDMは現代の恋愛に欠かせないコミュニケーションツールですよね。メッセージのやりとりを通じて相手の気持ちを探ることができる一方で、脈ありかどうかを正確に判断するのは難しいものです。そこで今回は、LINEやDMでの「脈ありサイン」を、体験談やインタビューをもとにご紹介します。このサインを見逃さず、気になるあの人との距離を縮めましょう！メッセージが具体的で質問が多い「どう思う？」や「〇〇って好