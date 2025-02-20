ナリス化粧品は、加齢によって現れる肌や容貌の変化の研究を行う中で、顔の中でもその人の印象を大きく左右する唇について、加齢兆候を数値化する新たな手法を確立した。同社の研究開発部は、処方開発や肌生理などの研究を行う研究開発課以外に、化粧品の使用感について確認をする美容研究課と化粧品の有効性の評価や、評価法を研究する評価研究課で構成されているが、この研究は評価研究課で実施したもの。ふっくらと柔らかでつや