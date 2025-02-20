「ひなおうぎ（苺）」（3／1〜）銀座コージーコーナーは、2月21日から順次、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、ひなまつりケーキを販売する。3月3日は「ひなまつり」。当日を迎える準備は済んでいるのだろうか。銀座コージーコーナーでは子どもの健やかな成長を願うひなまつりシーンにぴったりの、かわいいケーキを用意