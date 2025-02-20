佐々木のライブBPに注目が集まった(C)産経新聞社“令和の怪物”に熱い視線が注がれている。現地時間2月19日（日本時間20日）、今オフにロッテからポスティングシステムでドジャースに移籍した佐々木朗希は、米アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で実戦形式の打撃練習「ライブBP」に初登板。打者9人に計27球を投げ、安打性の打球がわずか1本、2奪三振、ストライク16球、最速95マイル（約152.8キロ）という快投ぶりだった。【動