キンレイは、累計2億食以上（同社出荷実績から）を販売する、冷凍具付きうどん・ラーメン売上No.1ブランド（インテージSRI＋ 冷凍具付きうどん・ラーメン推計販売規模金額（2023年4月〜2024年3月）から）「お水がいらない」シリーズから、「お水がいらない 熊本ラーメン」「お水がいらない尾道ラーメン」を2月18日に、全国の量販店の冷凍コーナー・公式オンラインショップで順次発売している。また、レンジで温めるだけの簡単調理