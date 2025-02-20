フリーアナウンサーの高橋真麻が20日に自身のアメブロを更新。12時間以上の断食をし人間ドックを終えて食べた料理を公開した。この日、高橋は「フリーになってから10年近く健康診断さえ受けていなかったのですが3年前からクレアージュ東京で人間ドックを受けるようになりました」と報告。「きれい、早い、安心、ゆったり空間なので最高です」と病院について説明し「自分の健康状態を知ることは」「大切なので来年もこちらにお世話