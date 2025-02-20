1938年の創業以来、常にオリジナリティが高くイノベーティブなアウトドアウェアを提供し続ける「コロンビア」（コロンビアスポーツウェアジャパン）は、2023年から展開しているバックパックシリーズの「PANACEA（パナシーア）」から、ビジネスシーンにも馴染む洗練されたデザインとタウンユースに便利な機能を搭載したアッパーモデルの“Panacea Crossover 26L Backpack（パナシーアクロスオーバー26Lバックパック）”を新展開する