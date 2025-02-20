演歌歌手の小野寺陽介が20日に自身のアメブロを更新。コーヒーチェーン店『スターバックスコーヒー』の店員に勧められてカスタマイズした限定品について紹介した。この日、小野寺は「吉祥寺駅にあるスタバ」に「初入店」したことを報告。全国15店舗限定で展開している『スターバックス ティー＆カフェ』の『TEAVANA ピーチ トランクイリティ ティー フラペチーノ』を注文したと写真とともに明かした。続けて、店員から「果肉をさら