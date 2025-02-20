吉祥寺エクセルホテル東急は、「カレー祭り 冬の陣」を2月22日から24日の3日間開催する。カレーがテーマのブッフェで、甘口から大辛まで4段階の辛さのカレールーと、お肉やシーフード、野菜などの8種のトッピング、さらにシェフおすすめの付け合わせを用意し、好きなルーとトッピングで自分好みのカレーを楽しむことができる。ミックススパイスで辛味の調節も可能。人気メニューのローストビーフや、色とりどりのマリネが並ぶベジ