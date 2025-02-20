ルフトハンザグループとエア・インディアは、共同運航（コードシェア）を大幅に拡大する。インド12都市とヨーロッパ26都市を結ぶ、4社の約60路線を追加し、約100路線でコードシェアを実施する。エア・インディアは、新たにオーストリア航空とコードシェアを開始する。さらに、ルフトハンザ・ドイツ航空とスイス・インターナショナル・エアラインズとのコードシェア契約を拡大する。ルフトハンザグループ各社は、エア・インディアが