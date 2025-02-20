お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が20日に自身のアメブロを更新。家族が何個も食べて好評だった料理についてつづった。この日、小原は「昨夜はちゃんこ鍋でした」と切り出し「大きな鶏団子がむちゃくちゃ好評」だったことを報告。「みんなあつあつふはふはと何個も食べてくれました 父も誠八も誠希千も絶賛！」と家族の反応を明かした。続けて、レシピについて「鶏団子の作り方はめちゃ簡単！生卵。長ねぎ粗切り。鶏挽き肉