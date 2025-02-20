サンスターグループ（以下、サンスター）は、1968年の発売以来“圧倒的な爽快刺激”で56年以上支持されている爽快シャンプー「サンスタートニックシャンプー」を2月19日から「サンスタートニックシャンプーCOOL BURST」としてリブランディングし、順次発売を開始した。近年のワークライフバランスに対する意識の変化から仕事のストレスや不安をプライベートへ持ち込みたくないという意識が高まっている。このような背景から「サン