秋篠宮家の二女・佳子さまは20日、「世界青年の船」に参加しているオーストラリアやブラジルなど13か国の代表ら28人と懇談されました。「世界青年の船」は、内閣府が行う国際交流事業の1つで、世界各地から集まった青年が船で1か月の共同生活をしながら、訪問国の人々とも交流するものです。佳子さまは、活動の様子や感想を聞き、参加者のさまざまな分野での活躍を願われている様子だったということです。平成の時代は、皇太子ご夫