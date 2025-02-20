航空大手のANAは、20日から、整備士や技術スタッフが休憩時間に積極的に仮眠を取る「パワーナップ」を導入しました。航空業界では初だということです。トヨタ自動車が開発した専用のシートを使い、仮眠の活用を促します。ANAは、「パワーナップ」を通じて脳疲労を回復することで、航空機の安全を高めるとともに、より働きやすい環境も目指していきたいとしています。