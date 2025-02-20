船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は２月20日、U-20アジアカップのグループステージ第３節で韓国と対戦した。引き分け以上でノックアウトステージ進出が決まる一戦で、日本は28分に神田奏真のゴールで先制に成功する。だが、１点リードで迎えた終了間際の90＋１分に失点。土壇場で追いつかれて１−１のドロー決着となった。試合後のフラッシュインタビューで、神田が前日のチームの様子を明かす。「昨日の夜にも選手たちでミ