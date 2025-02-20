ヤクルトの球団マスコット・つば九郎の担当者が亡くなったことを受け、日本ハムの稲葉篤紀２軍監督が２０日、阪神２軍との練習試合（名護）後、神妙な表情で「本当に若い時から仲良くさせてもらって、ヤクルト時代からともに成長してきた仲間。残念ですね」と悼んだ。稲葉監督はプロ入りした１９９５年から日本ハムに移籍するまでの１０年間、ヤクルトでプレー。１９９４年４月９日に神宮球場でデビューしたつば九郎とは、ほぼ