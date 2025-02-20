2月21日（金）から全国公開される、映画『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』に出演の八木勇征さんと櫻井海音さんにインタビュー。青春時代の悩みや撮影エピソード、さらに人生の岐路に立つRay読者に向けたメッセージなど、2人の本音トークをたっぷりお届け。涙なしでは見られない、人生について考える少年たちの心情を細かく描いた作品。ぜひ劇場に足を運んで見てくださいね。Ray読者世代におすすめしたい！映画『僕らは人生で一