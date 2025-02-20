アメリカ・ニューヨークシティといえば、都会的で洗練された最先端の街をイメージする人が多いかもしれません。しかし、実際に住んでみてその理想が大きく打ち砕かれたというのが、「地獄海外難民ch」を運営しているYouTuber「地獄海外難民」さんです。妻と幼い子ども2人を抱えながら"底辺生活"を送っているという彼の著書『底辺の大工、ヤバいアメリカで生きのびる絶望の中で見つけた「自分を見失わない」方法』には、ニュー