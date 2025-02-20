女子プロレス「マリーゴールド」で、美人女子高生レスラーとして話題の山岡聖怜（１８）が２０日、自身のインスタグラムを更新。オレンジ混じりの金髪コーンロウ、結んだ髪は紫、青、緑と色鮮やかなニューヘアをお披露目した。なぜかトイレにある鏡の前で「気合い！パッションを込めて！今日は頑張ります！実家のトイレがエモい」と気合をつづった。１月にはわずかデビュー５戦で高橋奈七永とのタッグでツインスター王座を獲得