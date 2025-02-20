楽天モバイルは、「iPhone 16e」を2月28日8時に発売する。 予約受付は、21日22時から「楽天モバイルショップ」や「楽天モバイル」公式サイト、「楽天モバイル公式 楽天市場店」で開始される。 iPhone 16eはA18チップを搭載し、Apple Intelligenceにも対応する。背面には、4800万画素のカメラを備える。