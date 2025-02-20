お笑いコンビ・インディアンスのきむさんは2月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方・田渕章裕さんの写真を公開し、反響を呼んでいます。【実際の投稿：きむ、相方・田渕の“ロマンティックおじさん”ショット公開】「たぶっちゃんなら許されると思います」きむさんは「大きな花柄をトップスに持ってくるのは止めて！下手すると”ロマンティックおばさん”になるわよ！という記事を見たけど、ほなたぶっちゃんはロマンティック