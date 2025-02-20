『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。・江藤高志さん「川崎フットボールアディクト」・海江田哲朗さん「スタンド・バイ・グリーン」上記の2名が集合し『土屋櫂大、大関友翔、神田奏真のここがスゴい！』などについて語った動画となります◯関連LIVE・Jリーグ開幕直前！J1順位予想＆戦力分析J1番記者ライブ【東京V×浦和×川崎F】