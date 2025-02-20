２０２５年２月２０日の北海道内は、オホーツク海側を中心に雪が強まり、吹雪いた時間帯もありました。２０日午後５時までの２４時間降雪量で最も多く降ったのは道東の斜里町で、３４センチとなりました。（久保アナウンサー）「手稲区の住宅街です。雪山はかなり大きくなっていて、車から歩く人はほとんど見えないような状態になっています」札幌ではこの２日間まとまった雪が降り、２０日午後５時の積雪は札幌の手稲