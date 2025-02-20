ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３２）が新加入で同じ内野手のキム・ヘソン（金慧成＝２６）を必死にサポートしている。外野手から遊撃手復帰を目指してキャンプでトレーニングに励むベッツは二塁のレギュラー争いをするキム・ヘソンの動きを高く評価。チームに溶け込まそうと練習から声をかけて周囲を盛り上げ、一方で「彼は本当に野球を愛する選手だ。チームにぴったりだし、いい選手になるだろう。彼に安心感を与え、ド