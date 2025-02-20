「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２０日、浜名湖）富樫麗加（３５）＝東京・１１２期・Ａ２＝が、５Ｒをインからコンマ０８のトップＳを決めて逃走。うれしいＧ１初勝利を挙げた。「２０２１年の浜名湖での（プレミアムＧ１・レディースチャンピオン）時は、事故率が高くて、レースできず悔しかった。２回目のＧ１で勝つことができて、うれしい」と悔しさがあった分、よろこびもひとしお。次なる目標について