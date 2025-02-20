“危険すぎる祭り”で、まさかの事態となりました。中国・広東省の祭り会場。クライマックスで使う“やぐら”の準備中、設置していた爆竹が鳴り始めました。そして次々と引火。ついには中央の大量の爆竹に燃え移ってしまったのです。旧正月の締めくくりとして広東省の各地で開かれている「火祭り」。家内安全を祈って炎を飛び越えたり、商売繁盛を願って大量の花火と爆竹を鳴らしたりするのですが、とにかく、その量が生半可