■共産党・田村智子委員長（発言録）衆院選で演説する共産党の田村智子委員長=2024年10月26日午前10時13分、東京都大田区、小林圭撮影（自民党派閥の）裏金事件の真相解明は国会の責務です。絶対にやらなければならない。それを自民党が妨害しているわけですよ。安倍派の会計責任者、裏金問題の真相をまさに知っている方ですよ。事実を淡々と明らかにしていただければいいだけです。衆院予算委員会で決めた参考人質疑なのに、