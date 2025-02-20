BSテレビ東京加増良弘社長が20日、都内の同局で定例会見を行った。オンラインカジノにつながる可能性のある無料版オンラインゲームの広告を「過去に放送したことがございます」とし、「これからも襟を正してチェックしていきたい」と述べた。「海外のオンラインカジノにかかわる広告は一切やっておりません」とした上で、「2021年から2023年あたりだと思うが、無料のオンラインゲームということで取り上げたことがある」。また「最