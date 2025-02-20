テレビ東京石川一郎社長が20日、都内の同局で定例会見を行った。元タレント中居正広氏と女性のトラブルを受けて実施している社内調査について「特に大きな問題が生じたとは聞いていない」と述べた。同社では、「テレビ東京グループ人権方針」にのっとり、社内及び番組関係者、取引先との間で不適切な行為があったかについて社内調査している。「調査は終わっていない」とした上で、「我々はこの問題は人権を侵害する大きな問題とし