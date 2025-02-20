Yuka Obayashi［東京２０日ロイター］ - 石油資源開発の山下通郎社長はロイターとのインタビューで、２０３０年度を最終年とする現在の中期経営計画の期間中、石油・天然ガスの探鉱・開発・生産（Ｅ＆Ｐ）への投資を優先する方針を明らかにした。再生可能エネルギー事業を積極的に拡大するとした従来の方針の見直しとなる。山下社長は「今、洋上風力などはいろいろなコストが上がり、なかなか（再エネで）フェアリターン（