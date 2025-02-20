Instagramの人気漫画アカウント「アキニッキ」が、NHK出版デジタルマガジンに出張連載！ 海外暮らしの経験をもとに、現地のカルチャーや日本文化との違いなどについて4コマで描き下ろし。全編新作です！フルーツ天国 フルーツ好きとしては、果物だけでお腹いっぱいになりたいと思うことがあるけど、日本でそれをするのはなかなか難しいですよね。でも海外なら日本より安価に手に入るから、その夢が叶